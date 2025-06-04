https://ria.ru/20250604/rossiya-2020848636.html

"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России

"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России - РИА Новости, 04.06.2025

"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России

Украине не удастся остановить продвижение России в зоне спецоперации, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:35:00+03:00

2025-06-04T13:35:00+03:00

2025-06-04T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украине не удастся остановить продвижение России в зоне спецоперации, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — написал он.Как рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади, подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html

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