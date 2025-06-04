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"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rossiya-2020848636.html
"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России
"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России - РИА Новости, 04.06.2025
"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России
Украине не удастся остановить продвижение России в зоне спецоперации, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:35:00+03:00
2025-06-04T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сша
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украине не удастся остановить продвижение России в зоне спецоперации, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — написал он.Как рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади, подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html
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россия, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, США
"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России

Берлетик: Украина не сможет остановить продвижение России в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украине не удастся остановить продвижение России в зоне спецоперации, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — написал он.
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В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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