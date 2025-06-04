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Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко
Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко - РИА Новости, 04.06.2025
Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко
Россияне, отдыхающие в Турции, уже столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:26:00+03:00
2025-06-04T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россияне, отдыхающие в Турции, уже столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. "Отговаривая наших граждан от поездки в Турцию, скажу, что вот мы уже, несмотря на то, что только начинается наш период отдыха, столкнулись с тем, что в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается алиментарным путем, то есть через воду, через пищу, через грязные руки", — сказал он на брифинге "Тигровые комары и нашествие клещей: каких заболеваний опасаться на отдыхе этим летом?". По словам академика, чаще всего вирусом Коксаки болеют дети преимущественно в возрасте до десяти лет, у которых еще недостаточно развита иммунная система. Онищенко напомнил, что вирус вызывает асептический менингит, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, а также со стороны сердца, печени, поджелудочной железы. О вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort в Анталье сообщил на днях Telegram-канал "Осторожно, Москва". По его информации, заболели порядка 15 российских туристов, в том числе дети. Власти Турции заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.
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новости - туризм, здоровье - общество, турция, анталья (провинция), москва, геннадий онищенко
Туризм, Новости - Туризм, Здоровье - Общество, Турция, Анталья (провинция), Москва, Геннадий Онищенко
Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко
Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россияне, отдыхающие в Турции, уже столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Отговаривая наших граждан от поездки в Турцию
, скажу, что вот мы уже, несмотря на то, что только начинается наш период отдыха, столкнулись с тем, что в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается алиментарным путем, то есть через воду, через пищу, через грязные руки", — сказал он на брифинге "Тигровые комары и нашествие клещей: каких заболеваний опасаться на отдыхе этим летом?".
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы: лихорадку, головные и мышечные боли, боль в горле, тошноту, болевые ощущения в животе. Но около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. Основные меры профилактики — тщательное соблюдение личной гигиены и правил обработки продуктов питания, а также поддержание естественного иммунитета.
По словам академика, чаще всего вирусом Коксаки болеют дети преимущественно в возрасте до десяти лет, у которых еще недостаточно развита иммунная система.
Онищенко напомнил, что вирус вызывает асептический менингит, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, а также со стороны сердца, печени, поджелудочной железы.
О вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort в Анталье сообщил на днях Telegram-канал "Осторожно, Москва". По его информации, заболели порядка 15 российских туристов, в том числе дети. Власти Турции заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.