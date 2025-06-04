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Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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17:05 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rossija-2020908377.html
Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО
Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО
Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение РФ, заявил помощник РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:05:00+03:00
2025-06-04T17:05:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
владимир зеленский
владимир путин
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение РФ, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной. Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле. "Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться", - сказал Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250604/pauza-2020896385.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО

Мединский: РФ готова вернуться к теме гуманитарных пауз на участках в зоне СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение РФ, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.
Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения по прекращению огня
Вчера, 16:47
"Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться", - сказал Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Вчера, 16:19
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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