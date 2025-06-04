https://ria.ru/20250604/rossija-2020908377.html

Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО

Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский: Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО

Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение РФ, заявил помощник РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:05:00+03:00

2025-06-04T17:05:00+03:00

2025-06-04T17:05:00+03:00

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владимир зеленский

владимир путин

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение РФ, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной. Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле. "Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться", - сказал Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250604/pauza-2020896385.html

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html

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