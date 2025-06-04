https://ria.ru/20250604/rossija-2020861242.html

Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии

Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии - РИА Новости, 04.06.2025

Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии

Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:32:00+03:00

2025-06-04T14:32:00+03:00

2025-06-04T14:33:00+03:00

белград (город)

россия

сербия

мария захарова

александр вучич

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы приняли к сведению публично изложенные заверения главы сербского государства о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу". "Убеждены, что в Сербии хорошо осознают всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима, и примут эффективные и достаточные меры, чтобы ничто не бросало тень на добрые отношения между нашими странами", - отметила Захарова. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

https://ria.ru/20250529/vuchich-2019869081.html

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белград (город), россия, сербия, мария захарова, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)