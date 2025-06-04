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Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии
Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии - РИА Новости, 04.06.2025
Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии
Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:32:00+03:00
2025-06-04T14:32:00+03:00
2025-06-04T14:33:00+03:00
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россия
сербия
мария захарова
александр вучич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы приняли к сведению публично изложенные заверения главы сербского государства о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу". "Убеждены, что в Сербии хорошо осознают всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима, и примут эффективные и достаточные меры, чтобы ничто не бросало тень на добрые отношения между нашими странами", - отметила Захарова. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
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белград (город), россия, сербия, мария захарова, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Белград (город), Россия, Сербия, Мария Захарова, Александр Вучич, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии
МИД: Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии