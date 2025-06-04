https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост

Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 04.06.2025

Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:14:00+03:00

2025-06-04T22:14:00+03:00

2025-06-04T22:14:00+03:00

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал людоедской выходкой попытку Киева атаковать Крымский мост. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, - это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку", - сказал Рогов. По его мнению, режим Зеленского продолжает диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России, чтобы спровоцировать срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Все преступления Киев совершает по прямому указанию своих хозяев-глобалистов", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250604/vzryv--2020840368.html

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россия, киев, украина, владимир рогов, дмитрий песков