Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html
Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост
Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 04.06.2025
Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:14:00+03:00
2025-06-04T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир рогов
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_18efeb67f8aab40f2c2e08e48944542e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал людоедской выходкой попытку Киева атаковать Крымский мост. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, - это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку", - сказал Рогов. По его мнению, режим Зеленского продолжает диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России, чтобы спровоцировать срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Все преступления Киев совершает по прямому указанию своих хозяев-глобалистов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250604/vzryv--2020840368.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_4231dfae07053410de5c93313f78adaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир рогов, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Дмитрий Песков
Рогов прокомментировал попытку Киева атаковать Крымский мост

Рогов назвал попытку Киева атаковать Крымский мост людоедской выходкой

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал людоедской выходкой попытку Киева атаковать Крымский мост.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
"Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, - это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку", - сказал Рогов.
По его мнению, режим Зеленского продолжает диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России, чтобы спровоцировать срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Все преступления Киев совершает по прямому указанию своих хозяев-глобалистов", - сказал Рогов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир РоговДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала