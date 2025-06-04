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Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак - РИА Новости, 04.06.2025
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак
Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:31:00+03:00
2025-06-04T20:31:00+03:00
2025-06-04T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке. Ракета попала в проезжую часть рядом с детской площадкой, повреждены три жилых дома", - сказал Рогов. По его словам, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак
Рогов: ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS