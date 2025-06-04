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Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rogov-2020965545.html
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак - РИА Новости, 04.06.2025
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак
Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:31:00+03:00
2025-06-04T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке. Ракета попала в проезжую часть рядом с детской площадкой, повреждены три жилых дома", - сказал Рогов. По его словам, пострадавших нет.
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак

Рогов: ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке. Ракета попала в проезжую часть рядом с детской площадкой, повреждены три жилых дома", - сказал Рогов.
По его словам, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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