https://ria.ru/20250604/rogov-2020965545.html

Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак

Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак - РИА Новости, 04.06.2025

Рогов заявил об украинской атаке HIMARS на Токмак

Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:31:00+03:00

2025-06-04T20:31:00+03:00

2025-06-04T20:31:00+03:00

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токмак

запорожская область

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Токмак в Запорожской области из американской РСЗО HIMARS, повреждены три жилых дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке. Ракета попала в проезжую часть рядом с детской площадкой, повреждены три жилых дома", - сказал Рогов. По его словам, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины