https://ria.ru/20250604/roditeli-2020814568.html

В Касперском рассказали, о чем часто родители спрашивают детей в интернете

В Касперском рассказали, о чем часто родители спрашивают детей в интернете - РИА Новости, 04.06.2025

В Касперском рассказали, о чем часто родители спрашивают детей в интернете

Чаще всего родители спрашивают онлайн своих детей о местонахождении, еще 60% связываются с ребенком, чтобы обсудить бытовые вопросы, а почти половина просто... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:09:00+03:00

2025-06-04T09:09:00+03:00

2025-06-04T16:05:00+03:00

общество

лаборатория касперского

единый государственный экзамен (егэ)

технологии

ципр-2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Чаще всего родители спрашивают онлайн своих детей о местонахождении, еще 60% связываются с ребенком, чтобы обсудить бытовые вопросы, а почти половина просто узнает, как дела, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского". "Оказалось, что самый популярный повод взрослых связаться со своим ребенком - желание узнать о его местонахождении: так ответили 71% респондентов. Еще 60% родителей звонят и пишут свои детям, чтобы обсудить бытовые вопросы. И почти половина мам и пап (49%) связываются с чадами, чтобы просто спросить у них, как дела", - говорится в исследовании с несколькими вариантами ответа, результаты которого специалисты раскрыли в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). В "Лаборатории Касперского" рассказали, что помимо практической функции ("Ты где?", "Когда домой?", "Кошку накормил?"), общение в сети становится и способом поддерживать эмоциональную связь между родителями и детьми. Так, весомую часть онлайн-общения семей занимает обмен новостями и шутками. Это особенно актуально в подростковом возрасте: 45% родителей регулярно делятся новостями с детьми 15-17 лет, а 32% - забавными видео и картинками. При общении взрослых и детей 7-10 лет эти показатели составляют 28% и 19% соответственно. Около четверти родителей регулярно обмениваются со своими подростками открытками и пожеланиями хорошего дня. По подсчетам аналитиков, наиболее популярные способы цифрового общения - звонки и текстовые сообщения в мессенджерах. Эти форматы в семьях выбирают значительно чаще, чем голосовые сообщения, видеозвонки и смс, причем если друг другу родители и дети предпочитают звонить, то с друзьями и знакомыми - вести онлайн-переписку. Отмечается, что с друзьями и одноклассниками дети, особенно те, кто учится в средней и старшей школе, часто общаются в групповых чатах. Так, в средней школе чаты с учителями и одноклассниками есть у 73% детей, а у учеников 1-4 классов - у 38%. Группы для общения с друзьями создает каждый третий ребенок в возрасте 7-10 лет, а среди 15-17-летних этот показатель возрастает до 77%. Дети состоят также в семейных чатах: в каждой пятой семье в них включены только родители и их дети, а у каждого десятого - и другие родственники. При этом, несмотря на активное использование чатов, 23% детей недовольны их содержанием. Основная жалоба - слишком много ненужных сообщений. Родители тоже не всегда довольны цифровым общением с детьми: 56% признались, что иногда раздражаются из-за медленной реакции на их сообщения, добавили в компании.

https://ria.ru/20250410/kiberbezopasnost-2010373005.html

https://ria.ru/20250308/ekspert-2003769043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, лаборатория касперского, единый государственный экзамен (егэ), технологии, ципр-2025