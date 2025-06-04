Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире
Телеведущая Рид поставила британского политика Джерика на место в прямом эфире
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" Сюзанна Рид поставила на место британского политика и члена парламента Роберта Дженрика в прямом эфире, пишет The Mirror.
В программе обсуждалось видео, на котором Дженрик спорил в лондонского метро из-за безбилетного проезда.
В программе обсуждалось видео, на котором Дженрик спорил в лондонского метро из-за безбилетного проезда.
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"В один из напряженных моментов, запечатленных на пленке, мужчина на эскалаторе намекнул, что вооружен ножом, чтобы удержать Дженрика от дальнейших расспросов", — говорится в публикации.
Рид обратила внимание на то, что парламентарий не сообщил в полицию о пассажире с ножом.
"Кто-то в лондонском метро сказал вам, что у него с собой нож, а вы не рассказали об этом полиции", — возмутилась телеведущая.
В итоге Дженрик попытался уйти от прямого ответа, а Рид отметила, что политику стоило поступить по-другому в этой ситуации.
Реакция телеведущей привела зрителей в восторг. Многие похвалили ее поступок и заявили, вот почему в стране такой бардак.
Рид обратила внимание на то, что парламентарий не сообщил в полицию о пассажире с ножом.
"Кто-то в лондонском метро сказал вам, что у него с собой нож, а вы не рассказали об этом полиции", — возмутилась телеведущая.
В итоге Дженрик попытался уйти от прямого ответа, а Рид отметила, что политику стоило поступить по-другому в этой ситуации.
Реакция телеведущей привела зрителей в восторг. Многие похвалили ее поступок и заявили, вот почему в стране такой бардак.