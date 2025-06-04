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Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире - РИА Новости, 04.06.2025
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16:45 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rid-2020895361.html
Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире
Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире - РИА Новости, 04.06.2025
Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире
Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" Сюзанна Рид поставила на место британского политика и члена парламента Роберта Дженрика в прямом эфире, пишет The... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:45:00+03:00
2025-06-04T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" Сюзанна Рид поставила на место британского политика и члена парламента Роберта Дженрика в прямом эфире, пишет The Mirror. В программе обсуждалось видео, на котором Дженрик спорил в лондонского метро из-за безбилетного проезда."В один из напряженных моментов, запечатленных на пленке, мужчина на эскалаторе намекнул, что вооружен ножом, чтобы удержать Дженрика от дальнейших расспросов", — говорится в публикации. Рид обратила внимание на то, что парламентарий не сообщил в полицию о пассажире с ножом. "Кто-то в лондонском метро сказал вам, что у него с собой нож, а вы не рассказали об этом полиции", — возмутилась телеведущая. В итоге Дженрик попытался уйти от прямого ответа, а Рид отметила, что политику стоило поступить по-другому в этой ситуации. Реакция телеведущей привела зрителей в восторг. Многие похвалили ее поступок и заявили, вот почему в стране такой бардак.
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РИА Новости
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Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" вступила в конфликт с британским политиком в прямом эфире
Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" вступила в конфликт с британским политиком в прямом эфире
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в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
Телеведущая поставила британского политика на место в прямом эфире

Телеведущая Рид поставила британского политика Джерика на место в прямом эфире

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Ведущая шоу "Доброе утро, Великобритания" Сюзанна Рид поставила на место британского политика и члена парламента Роберта Дженрика в прямом эфире, пишет The Mirror.

В программе обсуждалось видео, на котором Дженрик спорил в лондонского метро из-за безбилетного проезда.
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"В один из напряженных моментов, запечатленных на пленке, мужчина на эскалаторе намекнул, что вооружен ножом, чтобы удержать Дженрика от дальнейших расспросов", — говорится в публикации.

Рид обратила внимание на то, что парламентарий не сообщил в полицию о пассажире с ножом.

"Кто-то в лондонском метро сказал вам, что у него с собой нож, а вы не рассказали об этом полиции", — возмутилась телеведущая.

В итоге Дженрик попытался уйти от прямого ответа, а Рид отметила, что политику стоило поступить по-другому в этой ситуации.

Реакция телеведущей привела зрителей в восторг. Многие похвалили ее поступок и заявили, вот почему в стране такой бардак.
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