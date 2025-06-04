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РЭЦ помог самарской фирме выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 04.06.2025
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18:37 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rets-2020946654.html
РЭЦ помог самарской фирме выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию
РЭЦ помог самарской фирме выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 04.06.2025
РЭЦ помог самарской фирме выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) помог самарскому предприятию, производителю подсолнечного масла и шрота, выйти на контракт по поставкам в Саудовскую РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:37:00+03:00
2025-06-04T18:37:00+03:00
экономика
саудовская аравия
самара
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) помог самарскому предприятию, производителю подсолнечного масла и шрота, выйти на контракт по поставкам в Саудовскую Аравию, сообщает центр."Основанная в 2016 году, компания с 2020 года поставляет свою продукцию в Узбекистан, Иран, Китай, Египет, Турцию, Иорданию и Израиль, на которые приходится до 50% выручки. При поддержке РЭЦ экспортер впервые принял участие в международной выставке SaudiFood Show 2025. В результате представители компании провели более 40 встреч с потенциальными партнерами и собрали свыше 200 контактов. Сейчас ведется активное сопровождение переговоров о поставках подсолнечного шрота крупному производителю курицы в Саудовской Аравии на сумму более 15 миллионов рублей в месяц", - говорится в сообщении.График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Ежемесячный объем производства составляет более 20 тысяч тонн наливного подсолнечного масла, также компания выпускает фасованное и более 17 тысяч тонн подсолнечного шрота. Производство расположено в Самарской области.Компания также готовит документы для получения сертификата "Сделано в России". Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.С момента начала внешнеэкономической деятельности в 2020 году экспортер активно сотрудничает с самарским региональным подразделением РЭЦ, используя широкий спектр мер государственной поддержки, включая "Базу знаний экспортера", международные консультации, услуги по поиску покупателей на платформе "Мой экспорт", обучающие программы Школы экспорта РЭЦ и другие ресурсы."Благодаря активному использованию инструментов государственной поддержки компания успешно расширяет географию поставок и наращивает объемы экспорта", - подчеркнула руководитель представительства РЭЦ в Самаре Александра Камнева.
https://ria.ru/20250604/rets-2020887842.html
https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html
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экономика, саудовская аравия, самара, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Саудовская Аравия, Самара, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ помог самарской фирме выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию

РЭЦ помог компании из Самары выйти на контракт на экспорт в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) помог самарскому предприятию, производителю подсолнечного масла и шрота, выйти на контракт по поставкам в Саудовскую Аравию, сообщает центр.
"Основанная в 2016 году, компания с 2020 года поставляет свою продукцию в Узбекистан, Иран, Китай, Египет, Турцию, Иорданию и Израиль, на которые приходится до 50% выручки. При поддержке РЭЦ экспортер впервые принял участие в международной выставке SaudiFood Show 2025. В результате представители компании провели более 40 встреч с потенциальными партнерами и собрали свыше 200 контактов. Сейчас ведется активное сопровождение переговоров о поставках подсолнечного шрота крупному производителю курицы в Саудовской Аравии на сумму более 15 миллионов рублей в месяц", - говорится в сообщении.
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График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Ежемесячный объем производства составляет более 20 тысяч тонн наливного подсолнечного масла, также компания выпускает фасованное и более 17 тысяч тонн подсолнечного шрота. Производство расположено в Самарской области.
Компания также готовит документы для получения сертификата "Сделано в России". Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
С момента начала внешнеэкономической деятельности в 2020 году экспортер активно сотрудничает с самарским региональным подразделением РЭЦ, используя широкий спектр мер государственной поддержки, включая "Базу знаний экспортера", международные консультации, услуги по поиску покупателей на платформе "Мой экспорт", обучающие программы Школы экспорта РЭЦ и другие ресурсы.
"Благодаря активному использованию инструментов государственной поддержки компания успешно расширяет географию поставок и наращивает объемы экспорта", - подчеркнула руководитель представительства РЭЦ в Самаре Александра Камнева.
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ЭкономикаСаудовская АравияСамараРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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