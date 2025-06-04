https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html

РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе

РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе - РИА Новости, 04.06.2025

РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на фоне структурного кризиса в Европейском Союзе, где закрываются предприятия, растут издержки, а... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T12:20:00+03:00

европа

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на фоне структурного кризиса в Европейском Союзе, где закрываются предприятия, растут издержки, а конкурентоспособность снижается, определил ниши на рынках целого ряда товаров средних переделов, которые могут занять российские экспортеры, сообщает центр."В "Базе знаний экспортера" (раздел "Аналитика") на сайте РЭЦ уже доступны записи вебинаров, которые помогут разобраться, какие возможности для российского бизнеса создает кризис в экономике ЕС и как научиться масштабировать экспортный бизнес", - говорится в сообщении.В основе анализа РЭЦ - сравнение динамики торговли отдельными товарами в мире с экспортом из Евросоюза. Аналитики выделили три группы товарных категорий, где доля поставок из ЕС сокращается: товары, которые ЕС перестает экспортировать в востребованном в мире объеме; товары, на которые ЕС не может удовлетворить растущий спрос; товары, поставки которых из ЕС сокращаются быстрее, чем торговля ими в мире."Наше исследование решает две задачи. Во-первых, продемонстрированы возможности, которые открываются на мировых рынках в связи с отраслевой трансформацией экспорта ЕС для промышленной продукции и продовольственных товаров средних переделов. Выявленные ниши имеют высокую актуальность для российских экспортеров в условиях торговых войн. Один из перспективных вариантов замещения таких ниш — выстраивание партнерства с компаниями из стран, нацеленных на развитие собственного технологического суверенитета. Во-вторых, мы продемонстрировали возможности, которые открывает аналитическая обработка внешнеторговых данных. В исследовании использовалась только открытая информация, доступная предпринимателям, а как работать с такой информацией, мы рассказываем на серии вебинаров Аналитического центра РЭЦ", - сказал директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Новые материалы в "Базе знаний экспортера" помогут разобраться в том, где кризис в Европе открывает возможности для нашего экспорта, почему кризис в ЕС — шанс для российских экспортеров, в каких странах и отраслях открываются возможности для России, и как адаптировать бизнес-процессы под новые рыночные реалии.Кроме того, сервис поможет с тем, "как масштабировать экспорт без головной боли, какие задачи в экспорте должны стать рутинными, а какие решаться как проекты, как избежать ошибок при выходе на новые рынки и какие инструменты РЭЦ помогут в масштабировании"."База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.

https://ria.ru/20250603/rets-2020618948.html

https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html

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европа, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)