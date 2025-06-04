Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе - РИА Новости, 04.06.2025
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на фоне структурного кризиса в Европейском Союзе, где закрываются предприятия, растут издержки, а... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:20:00+03:00
2025-06-04T12:20:00+03:00
европа
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на фоне структурного кризиса в Европейском Союзе, где закрываются предприятия, растут издержки, а конкурентоспособность снижается, определил ниши на рынках целого ряда товаров средних переделов, которые могут занять российские экспортеры, сообщает центр."В "Базе знаний экспортера" (раздел "Аналитика") на сайте РЭЦ уже доступны записи вебинаров, которые помогут разобраться, какие возможности для российского бизнеса создает кризис в экономике ЕС и как научиться масштабировать экспортный бизнес", - говорится в сообщении.В основе анализа РЭЦ - сравнение динамики торговли отдельными товарами в мире с экспортом из Евросоюза. Аналитики выделили три группы товарных категорий, где доля поставок из ЕС сокращается: товары, которые ЕС перестает экспортировать в востребованном в мире объеме; товары, на которые ЕС не может удовлетворить растущий спрос; товары, поставки которых из ЕС сокращаются быстрее, чем торговля ими в мире."Наше исследование решает две задачи. Во-первых, продемонстрированы возможности, которые открываются на мировых рынках в связи с отраслевой трансформацией экспорта ЕС для промышленной продукции и продовольственных товаров средних переделов. Выявленные ниши имеют высокую актуальность для российских экспортеров в условиях торговых войн. Один из перспективных вариантов замещения таких ниш — выстраивание партнерства с компаниями из стран, нацеленных на развитие собственного технологического суверенитета. Во-вторых, мы продемонстрировали возможности, которые открывает аналитическая обработка внешнеторговых данных. В исследовании использовалась только открытая информация, доступная предпринимателям, а как работать с такой информацией, мы рассказываем на серии вебинаров Аналитического центра РЭЦ", - сказал директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Новые материалы в "Базе знаний экспортера" помогут разобраться в том, где кризис в Европе открывает возможности для нашего экспорта, почему кризис в ЕС — шанс для российских экспортеров, в каких странах и отраслях открываются возможности для России, и как адаптировать бизнес-процессы под новые рыночные реалии.Кроме того, сервис поможет с тем, "как масштабировать экспорт без головной боли, какие задачи в экспорте должны стать рутинными, а какие решаться как проекты, как избежать ошибок при выходе на новые рынки и какие инструменты РЭЦ помогут в масштабировании"."База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
https://ria.ru/20250603/rets-2020618948.html
https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Европа, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне кризиса в Европе

РЭЦ выделил перспективные для экспорта ниши на фоне промышленного кризиса в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на фоне структурного кризиса в Европейском Союзе, где закрываются предприятия, растут издержки, а конкурентоспособность снижается, определил ниши на рынках целого ряда товаров средних переделов, которые могут занять российские экспортеры, сообщает центр.
"В "Базе знаний экспортера" (раздел "Аналитика") на сайте РЭЦ уже доступны записи вебинаров, которые помогут разобраться, какие возможности для российского бизнеса создает кризис в экономике ЕС и как научиться масштабировать экспортный бизнес", - говорится в сообщении.
Контейнеры на железнодорожной станции Уцзяшань в Ухане - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Платформа "Мой экспорт" и "Почта России" упрощают наземную доставку в Китай
3 июня, 11:32
В основе анализа РЭЦ - сравнение динамики торговли отдельными товарами в мире с экспортом из Евросоюза. Аналитики выделили три группы товарных категорий, где доля поставок из ЕС сокращается: товары, которые ЕС перестает экспортировать в востребованном в мире объеме; товары, на которые ЕС не может удовлетворить растущий спрос; товары, поставки которых из ЕС сокращаются быстрее, чем торговля ими в мире.
"Наше исследование решает две задачи. Во-первых, продемонстрированы возможности, которые открываются на мировых рынках в связи с отраслевой трансформацией экспорта ЕС для промышленной продукции и продовольственных товаров средних переделов. Выявленные ниши имеют высокую актуальность для российских экспортеров в условиях торговых войн. Один из перспективных вариантов замещения таких ниш — выстраивание партнерства с компаниями из стран, нацеленных на развитие собственного технологического суверенитета. Во-вторых, мы продемонстрировали возможности, которые открывает аналитическая обработка внешнеторговых данных. В исследовании использовалась только открытая информация, доступная предпринимателям, а как работать с такой информацией, мы рассказываем на серии вебинаров Аналитического центра РЭЦ", - сказал директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.
Новые материалы в "Базе знаний экспортера" помогут разобраться в том, где кризис в Европе открывает возможности для нашего экспорта, почему кризис в ЕС — шанс для российских экспортеров, в каких странах и отраслях открываются возможности для России, и как адаптировать бизнес-процессы под новые рыночные реалии.
Кроме того, сервис поможет с тем, "как масштабировать экспорт без головной боли, какие задачи в экспорте должны стать рутинными, а какие решаться как проекты, как избежать ошибок при выходе на новые рынки и какие инструменты РЭЦ помогут в масштабировании".
"База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
Казань - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане
3 июня, 10:23
 
ЕвропаЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала