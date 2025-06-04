Рейтинг@Mail.ru
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 04.06.2025 (обновлено: 17:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/reshenie-2020909974.html
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне - РИА Новости, 04.06.2025
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне
Решения о терактах в Курской и Брянской областях, принимались на Украине на политическом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T17:39:00+03:00
киев
россия
брянская область
владимир путин
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020908126_0:156:3291:2007_1920x0_80_0_0_71c6983b4a4d00aa34354d81c100b75e.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения о терактах в Курской и Брянской областях, принимались на Украине на политическом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал президент в ходе совещания.
https://ria.ru/20250604/vzryvy-2020910869.html
киев
россия
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020908126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_84b2614616d24c819d3cd34deaf9c7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, брянская область, владимир путин, украина, в мире
Киев, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне

Путин: Украина принимала решения о терактах в России на политическом уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения о терактах в Курской и Брянской областях, принимались на Украине на политическом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал президент в ходе совещания.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Бастрыкин рассказал об устройствах, которыми был взорван мост под Брянском
Вчера, 17:13
 
КиевРоссияБрянская областьВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала