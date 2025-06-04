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Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне - РИА Новости, 04.06.2025
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне
Решения о терактах в Курской и Брянской областях, принимались на Украине на политическом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения о терактах в Курской и Брянской областях, принимались на Украине на политическом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал президент в ходе совещания.
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киев, россия, брянская область, владимир путин, украина, в мире
Киев, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин: Киев принимал решения о терактах на политическом уровне
Путин: Украина принимала решения о терактах в России на политическом уровне