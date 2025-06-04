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Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
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14:24 04.06.2025 (обновлено: 14:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/redkodub-2020859801.html
Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР
Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Редкодуб, РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:24:00+03:00
2025-06-04T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Редкодуб, отметив их храбрость и самоотверженность. Минобороны в среду сообщило об освобождении Редкодуба в ДНР. "В упорных боях с неонацистами на рубцовском направлении воины полка, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима", – отметил Белоусов. "За мужество и героизм многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить подвиги воинов, отдавших жизнь за нашу Родину", – сказано в телеграмме министра. Он поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
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Кадры боев за освобожденный Редкодуб
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР

Белоусов поздравил бойцов 283-го мотострелкового полка с освобождением Редкодуба

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Редкодуб, отметив их храбрость и самоотверженность.
Минобороны в среду сообщило об освобождении Редкодуба в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
Подразделения группировки войск Север освободили село Редкодуб в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
"В упорных боях с неонацистами на рубцовском направлении воины полка, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима", – отметил Белоусов.
"За мужество и героизм многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить подвиги воинов, отдавших жизнь за нашу Родину", – сказано в телеграмме министра.
Он поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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