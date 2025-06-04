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Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР

Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

Белоусов поздравил военных, освобождавших Редкодуб в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Редкодуб, РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:24:00+03:00

2025-06-04T14:24:00+03:00

2025-06-04T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Редкодуб, отметив их храбрость и самоотверженность. Минобороны в среду сообщило об освобождении Редкодуба в ДНР. "В упорных боях с неонацистами на рубцовском направлении воины полка, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима", – отметил Белоусов. "За мужество и героизм многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить подвиги воинов, отдавших жизнь за нашу Родину", – сказано в телеграмме министра. Он поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф