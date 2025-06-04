https://ria.ru/20250604/redkodub-2020850602.html

Появились кадры освобождения населенного пункта Редкодуб в ДНР

Появились кадры освобождения населенного пункта Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

Появились кадры освобождения населенного пункта Редкодуб в ДНР

Штурмовые подразделения группировки "Запад" после освобождения Редкодуба в ДНР установили российские флаги на строениях поселка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:42:00+03:00

2025-06-04T13:42:00+03:00

2025-06-04T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки "Запад" после освобождения Редкодуба в ДНР установили российские флаги на строениях поселка, сообщило Минобороны РФ.Оборонное ведомство также показало кадры наступательных действий при освобождении Редкодуба."После освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых отрядов мотострелкового соединения группировки установили флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий с использованием авиации, артиллерии и ударных беспилотников уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков."В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели вражескими позициями, зачистив дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры боев за освобожденный Редкодуб Кадры боев за освобожденный Редкодуб 2025-06-04T13:42 true PT1M00S

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность