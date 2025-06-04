Появились кадры освобождения населенного пункта Редкодуб в ДНР
МО РФ показало кадры боев при освобождении бойцами "Запада" Редкодуба в ДНР
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки "Запад" после освобождения Редкодуба в ДНР установили российские флаги на строениях поселка, сообщило Минобороны РФ.
Оборонное ведомство также показало кадры наступательных действий при освобождении Редкодуба.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
"После освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых отрядов мотострелкового соединения группировки установили флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий с использованием авиации, артиллерии и ударных беспилотников уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков.
"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели вражескими позициями, зачистив дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - добавили в Минобороны.
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