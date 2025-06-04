https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:42:00+03:00

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политика

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

украина

москва

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.Главные подробности — в материале РИА Новости.О переговорах с УкраинойОб атаках ВСУ на российские аэродромы"Переговоры Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. <...> Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле"."Вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования".О двусторонних отношениях и международной обстановке

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

россия

сша

украина

москва

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:42 true PT4M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, украина, москва, вооруженные силы украины, стамбул