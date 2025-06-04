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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
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20:42 04.06.2025 (обновлено: 21:47 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:42:00+03:00
2025-06-04T21:47:00+03:00
политика
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
украина
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.Главные подробности — в материале РИА Новости.О переговорах с УкраинойОб атаках ВСУ на российские аэродромы&quot;Переговоры Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. &lt;...&gt; Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле&quot;.&quot;Вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования&quot;.О двусторонних отношениях и международной обстановке
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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россия
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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политика, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, украина, москва, вооруженные силы украины, стамбул
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Стамбул

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
Главные подробности — в материале РИА Новости.

О переговорах с Украиной

  • Путин подробно рассказал об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
  • Россия надеется на продолжение диалога, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию.
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
  • Президенты не обсуждали их содержание во время разговора.
  • Вопрос возможной встречи Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00

Об атаках ВСУ на российские аэродромы

  • Российский лидер подробно высказался об атаках ВСУ на российские аэродромы:
«

"Переговоры Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. <...> Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию:
«

"Вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Трамп подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах киевских властей.
  • Лидеры договорились продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
Вчера, 20:24

О двусторонних отношениях и международной обстановке

  • Президенты обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.
  • Они подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом.
  • Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном.
  • Президент США заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныСтамбул
 
 
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