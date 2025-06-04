В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
Главные подробности — в материале РИА Новости.
О переговорах с Украиной
- Путин подробно рассказал об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
- Россия надеется на продолжение диалога, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию.
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
- Президенты не обсуждали их содержание во время разговора.
- Вопрос возможной встречи Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
Об атаках ВСУ на российские аэродромы
- Российский лидер подробно высказался об атаках ВСУ на российские аэродромы:
«
"Переговоры Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. <...> Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле".
- Киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию:
«
"Вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования".
О двусторонних отношениях и международной обстановке
- Президенты обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.
- Они подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом.
- Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном.
- Президент США заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.