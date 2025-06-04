Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы.
Главные подробности — в материале РИА Новости.
- разговор длился один час 15 минут;
- по словам Трампа, беседа была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру";
- лидеры обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы;
- Москва пообещала дать ответ.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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