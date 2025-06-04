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Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
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19:49 04.06.2025 (обновлено: 20:04 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/razgovor-2020959628.html
Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы
Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:49:00+03:00
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политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы.Главные подробности — в материале РИА Новости.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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политика, владимир путин, россия, дональд трамп, сша, украина
Политика, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, США, Украина

Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы.
Главные подробности — в материале РИА Новости.
  • разговор длился один час 15 минут;
  • по словам Трампа, беседа была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру";
  • лидеры обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы;
  • Москва пообещала дать ответ.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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