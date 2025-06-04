https://ria.ru/20250604/razgovor-2020959628.html

Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы

Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T20:04:00+03:00

политика

владимир путин

россия

дональд трамп

сша

украина

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы.Главные подробности — в материале РИА Новости.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, россия, дональд трамп, сша, украина