https://ria.ru/20250604/pvo-2020984407.html
В Мелитополе сработала ПВО
В Мелитополе сработала ПВО - РИА Новости, 04.06.2025
В Мелитополе сработала ПВО
Работа ПВО и шум моторов БПЛА слышны в городе Мелитополь Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:52:00+03:00
2025-06-04T23:52:00+03:00
2025-06-04T23:58:00+03:00
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Работа ПВО и шум моторов БПЛА слышны в городе Мелитополь Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время в Мелитополе отчётливо слышна работа ПВО и шум моторов БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Мелитополе сработала ПВО
В Мелитополе в Запорожской области сработала ПВО