https://ria.ru/20250604/pvo-2020984407.html

В Мелитополе сработала ПВО

В Мелитополе сработала ПВО - РИА Новости, 04.06.2025

В Мелитополе сработала ПВО

Работа ПВО и шум моторов БПЛА слышны в городе Мелитополь Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:52:00+03:00

2025-06-04T23:52:00+03:00

2025-06-04T23:58:00+03:00

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Работа ПВО и шум моторов БПЛА слышны в городе Мелитополь Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время в Мелитополе отчётливо слышна работа ПВО и шум моторов БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

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мелитополь, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность