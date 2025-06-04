https://ria.ru/20250604/pvo-2020973493.html
Над Крымом сбили беспилотник ВСУ
Над Крымом сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Над Крымом сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:25:00+03:00
2025-06-04T21:25:00+03:00
2025-06-04T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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республика крым, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Крымом сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Крымом