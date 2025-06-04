https://ria.ru/20250604/pvo-2020780729.html

ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России

ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России - РИА Новости, 04.06.2025

ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России

Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:24:00+03:00

2025-06-04T07:24:00+03:00

2025-06-04T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

беспилотники

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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республика крым, курская область, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, беспилотники, безопасность