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ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 04.06.2025 (обновлено: 08:55 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pvo-2020780729.html
ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России
ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России - РИА Новости, 04.06.2025
ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России
Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:24:00+03:00
2025-06-04T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
курская область
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
беспилотники
безопасность
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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республика крым
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республика крым, курская область, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, беспилотники, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Беспилотники, Безопасность

ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.

Российские военные ликвидировали:
  • четыре БПЛА — в Крыму;
  • два — в Курской области;
  • один — в Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьБеспилотникиБезопасность
 
 
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