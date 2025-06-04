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ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России
ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России - РИА Новости, 04.06.2025
ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ в трех регионах России
Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:24:00+03:00
2025-06-04T07:24:00+03:00
2025-06-04T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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