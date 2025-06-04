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Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 04.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:10:00+03:00
2025-06-04T07:10:00+03:00
2025-06-04T08:11:00+03:00
безопасность
россия
республика крым
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специальная военная операция на украине
беспилотники
белгородская область
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", — рассказали в министерстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Крыму, а также Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами