https://ria.ru/20250604/pvo-2020779863.html

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 04.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:10:00+03:00

2025-06-04T07:10:00+03:00

2025-06-04T08:11:00+03:00

безопасность

россия

республика крым

курская область

специальная военная операция на украине

беспилотники

белгородская область

украина

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", — рассказали в министерстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Крыму, а также Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, республика крым, курская область, беспилотники, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)