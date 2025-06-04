Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 04.06.2025 (обновлено: 08:11 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pvo-2020779863.html
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 04.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:10:00+03:00
2025-06-04T08:11:00+03:00
безопасность
россия
республика крым
курская область
специальная военная операция на украине
беспилотники
белгородская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", — рассказали в министерстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Крыму, а также Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
курская область
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, республика крым, курская область, беспилотники, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Республика Крым, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Беспилотники, Белгородская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За ночь в трех российских регионах ликвидировали семь дронов, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", — рассказали в министерстве.
Киев практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Крыму, а также Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымКурская областьБеспилотникиБелгородская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала