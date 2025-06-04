https://ria.ru/20250604/putin-2020983277.html

Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине

Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине

Факты, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с папой Римским Львом XIV о террористических актах киевского режима, могут помочь понтифику... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:40:00+03:00

2025-06-04T23:40:00+03:00

2025-06-04T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Факты, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с папой Римским Львом XIV о террористических актах киевского режима, могут помочь понтифику занять сбалансированную позицию по Украине, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. Разговор президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся в среду вечером. Путин в разговоре с понтификом заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям в России однозначно квалифицируется как терроризм, По мнению Игнатенко, разговор Путина с папой Римским – очень позитивное событие. "Обозначено чёткое видение того, что киевские власти, увы, бьют по мирным жителям. Надеюсь, что эти страшные факты сдвинут папу с предложенных ему из Киева односторонних поисков "военных преступлений" российской армии и помогут сыграть сбалансированную позитивную роль в драматических судьбах людей по обе стороны", — сказал РИА Новости Игнатенко. Путин и папа Римский условились продолжить прикладывать усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка. В ходе разговора президента России и папы Римского была выражена надежда, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин