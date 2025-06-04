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Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине - РИА Новости, 04.06.2025
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23:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020983277.html
Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине
Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине
Факты, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с папой Римским Львом XIV о террористических актах киевского режима, могут помочь понтифику... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:40:00+03:00
2025-06-04T23:40:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Факты, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с папой Римским Львом XIV о террористических актах киевского режима, могут помочь понтифику занять сбалансированную позицию по Украине, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. Разговор президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся в среду вечером. Путин в разговоре с понтификом заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям в России однозначно квалифицируется как терроризм, По мнению Игнатенко, разговор Путина с папой Римским – очень позитивное событие. "Обозначено чёткое видение того, что киевские власти, увы, бьют по мирным жителям. Надеюсь, что эти страшные факты сдвинут папу с предложенных ему из Киева односторонних поисков "военных преступлений" российской армии и помогут сыграть сбалансированную позитивную роль в драматических судьбах людей по обе стороны", — сказал РИА Новости Игнатенко. Путин и папа Римский условились продолжить прикладывать усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка. В ходе разговора президента России и папы Римского была выражена надежда, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине, сообщала ранее пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html
https://ria.ru/20250604/putin-2020978764.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Эксперт: разговор с Путиным сбалансирует позицию папы Римского по Украине

Игнатенко: изложенные Путиным факты сбалансируют позицию понтифику по Украине

© Getty Images / NurPhoto/Massimo ValicchiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Massimo Valicchia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Факты, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с папой Римским Львом XIV о террористических актах киевского режима, могут помочь понтифику занять сбалансированную позицию по Украине, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.
Разговор президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся в среду вечером. Путин в разговоре с понтификом заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям в России однозначно квалифицируется как терроризм,
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Вчера, 20:18
По мнению Игнатенко, разговор Путина с папой Римским – очень позитивное событие.
"Обозначено чёткое видение того, что киевские власти, увы, бьют по мирным жителям. Надеюсь, что эти страшные факты сдвинут папу с предложенных ему из Киева односторонних поисков "военных преступлений" российской армии и помогут сыграть сбалансированную позитивную роль в драматических судьбах людей по обе стороны", — сказал РИА Новости Игнатенко.
Путин и папа Римский условились продолжить прикладывать усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка. В ходе разговора президента России и папы Римского была выражена надежда, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине, сообщала ранее пресс-служба Кремля.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру
Вчера, 22:26
 
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