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Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
22:26 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020978764.html
Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру
Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру - РИА Новости, 04.06.2025
Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру
Папа Римский Лев XIV в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал "сделать жест, способствующий миру" в украинском урегулировании, и подчеркнул... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:26:00+03:00
2025-06-04T22:26:00+03:00
религия
в мире
россия
владимир путин
папа римский
ватикан
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ВАТИКАН, 4 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал "сделать жест, способствующий миру" в украинском урегулировании, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов и поиска решений конфликта, заявил журналистам глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - заявил Бруни.
https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html
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в мире, россия, владимир путин, папа римский, ватикан
Религия, В мире, Россия, Владимир Путин, Папа Римский, Ватикан
Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру

Папа Лев XIV призвал Путина сделать жест, способствующий миру

© Getty Images / Vatican Pool - CorbisПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Vatican Pool - Corbis
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 4 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал "сделать жест, способствующий миру" в украинском урегулировании, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов и поиска решений конфликта, заявил журналистам глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - заявил Бруни.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Вчера, 20:18
 
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