https://ria.ru/20250604/putin-2020978764.html

Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру

Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру - РИА Новости, 04.06.2025

Папа римский призвал Путина сделать жест, способствующий миру

Папа Римский Лев XIV в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал "сделать жест, способствующий миру" в украинском урегулировании, и подчеркнул... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:26:00+03:00

2025-06-04T22:26:00+03:00

2025-06-04T22:26:00+03:00

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ВАТИКАН, 4 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал "сделать жест, способствующий миру" в украинском урегулировании, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов и поиска решений конфликта, заявил журналистам глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - заявил Бруни.

https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html

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в мире, россия, владимир путин, папа римский, ватикан