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Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025
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21:16 04.06.2025 (обновлено: 21:38 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020972134.html
Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом
Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025
Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому президенту Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:16:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому президенту Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом

Ушаков: Путин подробно рассказал Трампу об итогах II раунда переговоров с Киевом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому президенту Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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