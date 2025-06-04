https://ria.ru/20250604/putin-2020972134.html

Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом

Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025

Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому президенту Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:16:00+03:00

2025-06-04T21:16:00+03:00

2025-06-04T21:38:00+03:00

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владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно рассказал американскому президенту Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T21:16 true PT4M58S

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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле