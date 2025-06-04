https://ria.ru/20250604/putin-2020966203.html

Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи

Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи - РИА Новости, 04.06.2025

Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи

Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:36:00+03:00

2025-06-04T20:36:00+03:00

2025-06-04T20:36:00+03:00

религия

россия

владимир путин

в мире

ватикан

папа римский лев xiv

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_0:68:3218:1879_1920x0_80_0_0_c3ec04915fd0962ff1ab4abbf065dd33.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером. "Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html

россия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире, ватикан, папа римский лев xiv