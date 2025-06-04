Рейтинг@Mail.ru
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:36 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020966203.html
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи
Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:36:00+03:00
2025-06-04T20:36:00+03:00
религия
россия
владимир путин
в мире
ватикан
папа римский лев xiv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_0:68:3218:1879_1920x0_80_0_0_c3ec04915fd0962ff1ab4abbf065dd33.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером. "Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html
россия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_eaa3177d1c2a519527e81855c6823050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, ватикан, папа римский лев xiv
Религия, Россия, Владимир Путин, В мире, Ватикан, Папа римский Лев XIV
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи

Путин и папа Лев XIV условились развивать связи на основе духовных ценностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером.
"Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка", - говорится в сообщении.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Вчера, 08:33
 
РелигияРоссияВладимир ПутинВ миреВатиканПапа римский Лев XIV
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала