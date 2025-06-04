https://ria.ru/20250604/putin-2020966203.html
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи
Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:36:00+03:00
2025-06-04T20:36:00+03:00
2025-06-04T20:36:00+03:00
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовных ценностей для построения более справедливого миропорядка, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером. "Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html
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россия, владимир путин, в мире, ватикан, папа римский лев xiv
Религия, Россия, Владимир Путин, В мире, Ватикан, Папа римский Лев XIV
Путин и папа римский договорились развивать двусторонние связи
Путин и папа Лев XIV условились развивать связи на основе духовных ценностей