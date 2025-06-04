https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева - РИА Новости, 04.06.2025
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:18:00+03:00
2025-06-04T20:18:00+03:00
2025-06-04T21:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется как терроризм, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, папа римский лев xiv, ватикан
В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Папа римский Лев XIV, Ватикан, Религия
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Путин в разговоре со Львом XIV назвал атаки ВСУ по гражданским терроризмом