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Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
20:18 04.06.2025 (обновлено: 21:40 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева - РИА Новости, 04.06.2025
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:18:00+03:00
2025-06-04T21:40:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
папа римский лев xiv
ватикан
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется как терроризм, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html
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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, папа римский лев xiv, ватикан
В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Папа римский Лев XIV, Ватикан, Религия
Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева

Путин в разговоре со Львом XIV назвал атаки ВСУ по гражданским терроризмом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется как терроризм, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении.
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин
Вчера, 17:17
 
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