https://ria.ru/20250604/putin-2020964617.html

Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева

Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева - РИА Новости, 04.06.2025

Путин уведомил папу римского о террористической сущности атак Киева

Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:18:00+03:00

2025-06-04T20:18:00+03:00

2025-06-04T21:40:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

папа римский лев xiv

ватикан

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579843863_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_0ec7f524bf650b230a89e1cb3cc538c5.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с папой Римским Львом XIV заявил, что осуществленный Киевом намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется как терроризм, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html

россия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, папа римский лев xiv, ватикан