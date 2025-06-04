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Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
20:12 04.06.2025 (обновлено: 21:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020963702.html
Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации
Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации - РИА Новости, 04.06.2025
Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским Львом XIV обратил внимание, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:12:00+03:00
2025-06-04T21:39:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
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вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским Львом XIV обратил внимание, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020923797.html
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в мире, россия, владимир путин, ватикан, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Владимир Путин, Ватикан, Вооруженные силы Украины, Религия
Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации

Путин рассказал папе Римскому, что Киев делает ставку на эскалацию конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин
Президент Росии Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским Львом XIV обратил внимание, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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