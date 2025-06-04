https://ria.ru/20250604/putin-2020963702.html

Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации

Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации - РИА Новости, 04.06.2025

Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским Львом XIV обратил внимание, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским Львом XIV обратил внимание, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории", - говорится в сообщении.

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в мире, россия, владимир путин, ватикан, вооруженные силы украины