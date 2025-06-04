https://ria.ru/20250604/putin-2020963421.html

Путин выразил готовность участвовать в переговорах с Ираном, заявил Трамп

Путин выразил готовность участвовать в переговорах с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 04.06.2025

Путин выразил готовность участвовать в переговорах с Ираном, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним выразил готовность участвовать в переговорах по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:10:00+03:00

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2025-06-04T20:10:00+03:00

в мире

иран

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним выразил готовность участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. "Президент Путин предложил свое участие в переговорах с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса. По моему мнению, Иран тянет время с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткие сроки!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что донес до Путина тезис о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия, и ему "показалось", что лидер РФ согласился с этим.

https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html

иран

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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, обострение отношений сша и ирана