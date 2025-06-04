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Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп - РИА Новости, 04.06.2025
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20:08 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп - РИА Новости, 04.06.2025
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:08:00+03:00
2025-06-04T20:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам РФ. "Президент Путин сказал - и очень решительно - что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп в соцсети TRUTH Social после беседы, продолжавшейся, по его словам, около часа и пятнадцати минут. Трамп добавил, что стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп

Трамп: Путин пообещал ответить на атаку Украины по российским аэродромам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам РФ.
"Президент Путин сказал - и очень решительно - что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп в соцсети TRUTH Social после беседы, продолжавшейся, по его словам, около часа и пятнадцати минут.
Трамп добавил, что стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
19 мая, 19:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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