https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html

Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп

Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп - РИА Новости, 04.06.2025

Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:08:00+03:00

2025-06-04T20:08:00+03:00

2025-06-04T20:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам РФ. "Президент Путин сказал - и очень решительно - что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп в соцсети TRUTH Social после беседы, продолжавшейся, по его словам, около часа и пятнадцати минут. Трамп добавил, что стороны также обсудили "другие удары с обеих сторон" и ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин