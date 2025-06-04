https://ria.ru/20250604/putin-2020960694.html
Путин провел телефонный разговор с папой римским
Путин провел телефонный разговор с папой римским - РИА Новости, 04.06.2025
Путин провел телефонный разговор с папой римским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:54:00+03:00
2025-06-04T19:54:00+03:00
2025-06-04T21:39:00+03:00
владимир путин
папа римский лев xiv
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религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с папой Римским Львом XIV. Владимир Путин еще раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html
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владимир путин, папа римский лев xiv, ватикан, в мире
Владимир Путин, Папа римский Лев XIV, Ватикан, В мире, Религия
Путин провел телефонный разговор с папой римским
Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV