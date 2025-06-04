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Путин провел телефонный разговор с папой римским - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
19:54 04.06.2025 (обновлено: 21:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020960694.html
Путин провел телефонный разговор с папой римским
Путин провел телефонный разговор с папой римским - РИА Новости, 04.06.2025
Путин провел телефонный разговор с папой римским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:54:00+03:00
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владимир путин
папа римский лев xiv
ватикан
в мире
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с папой Римским Львом XIV. Владимир Путин еще раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html
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владимир путин, папа римский лев xiv, ватикан, в мире
Владимир Путин, Папа римский Лев XIV, Ватикан, В мире, Религия
Путин провел телефонный разговор с папой римским

Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с папой Римским Львом XIV. Владимир Путин еще раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии", - говорится в сообщении.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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РелигияВладимир ПутинПапа римский Лев XIVВатиканВ мире
 
 
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