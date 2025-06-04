https://ria.ru/20250604/putin-2020938922.html

Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства

Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства - РИА Новости, 04.06.2025

Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства

Президент Владимир Путин согласен с тем, что для достижения целей спецоперации надо использовать все возможные средства, включая переговоры. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:17:00+03:00

2025-06-04T18:17:00+03:00

2025-06-04T18:31:00+03:00

в мире

украина

стамбул

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин согласен с тем, что для достижения целей спецоперации надо использовать все возможные средства, включая переговоры. На совещании президента с правительством в среду министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле, высказал мнение о том, что важно не поддаваться на провокации киевского режима, нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры, и подчеркнул, что, по его мнению, для достижения целей спецоперации необходимо задействовать "все средства, включая переговоры". "Согласен с этим", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250604/putin-2020925147.html

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, стамбул, владимир путин, сергей лавров