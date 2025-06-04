https://ria.ru/20250604/putin-2020938922.html
Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства
Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства - РИА Новости, 04.06.2025
Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства
Президент Владимир Путин согласен с тем, что для достижения целей спецоперации надо использовать все возможные средства, включая переговоры. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:17:00+03:00
2025-06-04T18:17:00+03:00
2025-06-04T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин согласен с тем, что для достижения целей спецоперации надо использовать все возможные средства, включая переговоры. На совещании президента с правительством в среду министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле, высказал мнение о том, что важно не поддаваться на провокации киевского режима, нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры, и подчеркнул, что, по его мнению, для достижения целей спецоперации необходимо задействовать "все средства, включая переговоры". "Согласен с этим", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250604/putin-2020925147.html
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в мире, украина, стамбул, владимир путин, сергей лавров
В мире, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин согласен с Лавровым, что для достижения целей СВО нужны все средства
Путин согласился, что для достижения целей СВО надо использовать все средства