https://ria.ru/20250604/putin-2020937849.html

Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле

Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025

Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле

Уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле могут оценивать только те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:13:00+03:00

2025-06-04T18:13:00+03:00

2025-06-04T18:13:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_48:375:3022:2048_1920x0_80_0_0_f4db23f0ae588738f707bcb6d82ef706.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле могут оценивать только те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций, заявил президент России Владимир Путин. Результаты переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле обсуждались в среду на совещании президента с членами правительства РФ. "Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем (Лавровым - ред.), мы говорили с ним еще отдельно на этот счет - по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций", - подчеркнул Путин. Говоря об украинской стороне, он отметил, что Россия, судя по всему, имеет дело "с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой", раз позволяют себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. "Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020778957.html

https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире