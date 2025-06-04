Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020937849.html
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле
Уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле могут оценивать только те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:13:00+03:00
2025-06-04T18:13:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_48:375:3022:2048_1920x0_80_0_0_f4db23f0ae588738f707bcb6d82ef706.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле могут оценивать только те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций, заявил президент России Владимир Путин. Результаты переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле обсуждались в среду на совещании президента с членами правительства РФ. "Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем (Лавровым - ред.), мы говорили с ним еще отдельно на этот счет - по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций", - подчеркнул Путин. Говоря об украинской стороне, он отметил, что Россия, судя по всему, имеет дело "с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой", раз позволяют себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. "Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020778957.html
https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_407:344:2679:2048_1920x0_80_0_0_80e783cc5f7f67d12aebb08d4cc12216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле

Путин: уровень встречи с Киевом в Стамбуле могут оценивать только специалисты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле могут оценивать только те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций, заявил президент России Владимир Путин.
Результаты переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле обсуждались в среду на совещании президента с членами правительства РФ.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы
Вчера, 06:54
"Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем (Лавровым - ред.), мы говорили с ним еще отдельно на этот счет - по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций", - подчеркнул Путин.
Говоря об украинской стороне, он отметил, что Россия, судя по всему, имеет дело "с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой", раз позволяют себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться.
"Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - добавил президент РФ.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на переговоры в Стамбуле
3 июня, 15:52
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала