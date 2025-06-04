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Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер - РИА Новости, 04.06.2025
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17:39 04.06.2025 (обновлено: 19:03 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html
Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер
Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер - РИА Новости, 04.06.2025
Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:39:00+03:00
2025-06-04T19:03:00+03:00
владимир путин
технологии
россия
общество
госуслуги
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал президент в ходе совещания.
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
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Главные заявления главы Минцифры про новый национальный мессенджер
▪️Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. ▪️Мессенджер может быть удобным каналом получения госуслуг, идет обсуждение. ▪️В новый мессенджер может быть встроен цифровой ассистент, который подскажет пользователю требования для получения тех или иных услуг. ▪️Цифровой ассистент также сможет подать необходимые документы или предоставить прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. ▪️Подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальном мессенджере. ▪️Недавно компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, этот мессенджер по своему функционалу не уступает зарубежным конкурентам. ▪️Также Max обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: "лучше, чем у зарубежных". ▪️Кроме того, Max - это открытая платформа, которая позволяет поставщикам встраивать сервисы внутрь мессенджера.
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владимир путин, технологии, россия, общество, госуслуги
Владимир Путин, Технологии, Россия, Общество, Госуслуги
Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер

Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в создаваемый нацмессенджер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал президент в ходе совещания.
Путин о работе иностранных сервисов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
26 мая, 18:50
 
Владимир ПутинТехнологииРоссияОбществоГосуслуги
 
 
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