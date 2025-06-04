https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html

Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер

Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер - РИА Новости, 04.06.2025

Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:39:00+03:00

2025-06-04T17:39:00+03:00

2025-06-04T19:03:00+03:00

владимир путин

технологии

россия

общество

госуслуги

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал президент в ходе совещания.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

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Главные заявления главы Минцифры про новый национальный мессенджер ▪️Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. ▪️Мессенджер может быть удобным каналом получения госуслуг, идет обсуждение. ▪️В новый мессенджер может быть встроен цифровой ассистент, который подскажет пользователю требования для получения тех или иных услуг. ▪️Цифровой ассистент также сможет подать необходимые документы или предоставить прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. ▪️Подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальном мессенджере. ▪️Недавно компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, этот мессенджер по своему функционалу не уступает зарубежным конкурентам. ▪️Также Max обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: "лучше, чем у зарубежных". ▪️Кроме того, Max - это открытая платформа, которая позволяет поставщикам встраивать сервисы внутрь мессенджера. 2025-06-04T17:39 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, технологии, россия, общество, госуслуги