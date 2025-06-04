https://ria.ru/20250604/putin-2020925147.html

Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО

Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025

Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО

Если предоставить передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:38:00+03:00

2025-06-04T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если предоставить передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов, заявил президент России Владимир Путин. "За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

https://ria.ru/20250602/rossija-2020542656.html

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россия, владимир путин, киев, в мире, украина