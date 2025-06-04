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Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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17:38 04.06.2025 (обновлено: 17:44 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020925147.html
Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО
Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО
Если предоставить передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:38:00+03:00
2025-06-04T17:44:00+03:00
россия
владимир путин
киев
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если предоставить передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов, заявил президент России Владимир Путин. "За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.
https://ria.ru/20250602/rossija-2020542656.html
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россия, владимир путин, киев, в мире, украина
Россия, Владимир Путин, Киев, В мире, Украина
Путин рассказал, для чего Киеву нужна передышка в зоне СВО

Путин: передышка будет использована для накачки киевского режима оружием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если предоставить передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов, заявил президент России Владимир Путин.
"За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.
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