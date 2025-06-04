https://ria.ru/20250604/putin-2020924464.html

Путин поручил уделять внимание поддержке интернета в России

Путин поручил уделять внимание поддержке интернета в России - РИА Новости, 04.06.2025

Путин поручил уделять внимание поддержке интернета в России

Президент РФ Владимир Путин поручил уделять внимание поддержке интернета в России, заявив, что иначе национальный мессенджер будет сложно поддерживать. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:35:00+03:00

2025-06-04T17:35:00+03:00

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россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил уделять внимание поддержке интернета в России, заявив, что иначе национальный мессенджер будет сложно поддерживать."Хочу попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича (вице-премьера РФ - ред.) уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без этого нам свой мессенджер очень-очень тяжело будет поддерживать", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html

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2025

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россия, владимир путин, технологии