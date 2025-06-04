https://ria.ru/20250604/putin-2020924329.html

Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу

Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу - РИА Новости, 04.06.2025

Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно принять решение по финансированию северного завоза. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:35:00+03:00

2025-06-04T17:35:00+03:00

2025-06-04T17:35:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно принять решение по финансированию северного завоза. "Нам нужно своевременно принять решение, связанное с финансированием этого северного завоза", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250603/natsproekt-2020730363.html

россия

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россия, владимир путин