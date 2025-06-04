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Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу - РИА Новости, 04.06.2025
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17:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020924329.html
Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу
Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу - РИА Новости, 04.06.2025
Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно принять решение по финансированию северного завоза. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:35:00+03:00
2025-06-04T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно принять решение по финансированию северного завоза. "Нам нужно своевременно принять решение, связанное с финансированием этого северного завоза", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу

Путин призвал своевременно принять решение по финансированию северного завоза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости своевременно принять решение по финансированию северного завоза.
"Нам нужно своевременно принять решение, связанное с финансированием этого северного завоза", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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