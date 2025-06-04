https://ria.ru/20250604/putin-2020923797.html

Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию

Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию - РИА Новости, 04.06.2025

Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию

Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:34:00+03:00

2025-06-04T17:34:00+03:00

2025-06-04T17:34:00+03:00

происшествия

россия

киев

брянская область

владимир путин

александр богомаз

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил президент России Владимир Путин. "Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html

https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html

россия

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происшествия, россия, киев, брянская область, владимир путин, александр богомаз