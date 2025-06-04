Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020923797.html
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию - РИА Новости, 04.06.2025
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию
Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:34:00+03:00
2025-06-04T17:34:00+03:00
происшествия
россия
киев
брянская область
владимир путин
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020921675_0:271:3132:2032_1920x0_80_0_0_a21ae9973692116021b4b24bfcd26c24.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил президент России Владимир Путин. "Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html
россия
киев
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020921675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29f123c05241163fb719f31ebbb9524a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, киев, брянская область, владимир путин, александр богомаз
Происшествия, Россия, Киев, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию

Путин: опасения о превращении Киева в организацию террористов подтверждаются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил президент России Владимир Путин.
"Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Вчера, 16:19
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой
Вчера, 13:46
 
ПроисшествияРоссияКиевБрянская областьВладимир ПутинАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала