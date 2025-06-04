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Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию - РИА Новости, 04.06.2025
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию
Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:34:00+03:00
2025-06-04T17:34:00+03:00
2025-06-04T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским, заявил президент России Владимир Путин. "Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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происшествия, россия, киев, брянская область, владимир путин, александр богомаз
Происшествия, Россия, Киев, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз
Путин заявил о перерождении режима в Киеве в террористическую организацию
Путин: опасения о превращении Киева в организацию террористов подтверждаются