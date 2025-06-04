https://ria.ru/20250604/putin-2020920402.html
Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим
Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим - РИА Новости, 04.06.2025
Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим
Президент России Владимир Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим и коррумпированным. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:26:00+03:00
2025-06-04T17:26:00+03:00
2025-06-04T17:27:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим и коррумпированным.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html
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владимир путин, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим
Путин: киевский режим насквозь прогнивший и коррумпированный