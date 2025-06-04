https://ria.ru/20250604/putin-2020920402.html

Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим

Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим - РИА Новости, 04.06.2025

Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим

Президент России Владимир Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим и коррумпированным. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:26:00+03:00

2025-06-04T17:26:00+03:00

2025-06-04T17:27:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал киевский режим насквозь прогнившим и коррумпированным.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250604/putin-2020917351.html

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2025

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владимир путин, россия, украина