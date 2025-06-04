https://ria.ru/20250604/putin-2020918576.html
ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин
ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин
ВСУ в Курской области понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:23:00+03:00
2025-06-04T17:23:00+03:00
2025-06-04T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909789_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_dd4f6c7aa313985230fa64241b801876.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ в Курской области понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83e25d2d96fcd0a6086cf78481e2cd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин
Путин: ВСУ в Курской области понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери