https://ria.ru/20250604/putin-2020918576.html

ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин

ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ в Курской области понесли огромные потери, заявил Путин

ВСУ в Курской области понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:23:00+03:00

2025-06-04T17:23:00+03:00

2025-06-04T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ в Курской области понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html

курская область

россия

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2025

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курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, россия