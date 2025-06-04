https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html

России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин

России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025

России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин

Владимир Путин на совещании с правительством прокомментировал желание Киева организовать саммит на высшем уровне. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:17:00+03:00

2025-06-04T17:17:00+03:00

2025-06-04T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством прокомментировал желание Киева организовать саммит на высшем уровне."Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" — отметил он.Глава государства также отметил, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобных тем, которые произошли в Брянской и Курской областях, подчеркнул Путин.Президент добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов. По его словам, преступления против мирного населения накануне второго раунда переговоров в Стамбуле были направлены на его срыв.

https://ria.ru/20250604/putin-2020911250.html

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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях 2025-06-04T17:17 true PT5M45S

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