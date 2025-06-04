https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин
Владимир Путин на совещании с правительством прокомментировал желание Киева организовать саммит на высшем уровне. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:17:00+03:00
2025-06-04T17:17:00+03:00
2025-06-04T19:42:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
правительство рф
владимир путин
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e140ed884ad459988d6c55b1715d8e10.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством прокомментировал желание Киева организовать саммит на высшем уровне."Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" — отметил он.Глава государства также отметил, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобных тем, которые произошли в Брянской и Курской областях, подчеркнул Путин.Президент добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов. По его словам, преступления против мирного населения накануне второго раунда переговоров в Стамбуле были направлены на его срыв.
https://ria.ru/20250604/putin-2020911250.html
россия
украина
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7af5062bc12793f4ef07494b69864bcf.jpg
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
2025-06-04T17:17
true
PT5M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, правительство рф, владимир путин, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Правительство РФ, Владимир Путин, Курская область, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не ведет переговоры с террористами