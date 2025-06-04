https://ria.ru/20250604/putin-2020911382.html

Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать

Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать - РИА Новости, 04.06.2025

Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать

Все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса, заявил президент... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:14:00+03:00

2025-06-04T17:14:00+03:00

2025-06-04T17:29:00+03:00

в мире

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

владимир путин

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e140ed884ad459988d6c55b1715d8e10.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник."Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно", - сказал Путин.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях 2025-06-04T17:14 true PT5M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, стамбул