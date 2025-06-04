https://ria.ru/20250604/putin-2020911382.html
Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать
Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать - РИА Новости, 04.06.2025
Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать
Все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса, заявил президент... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:14:00+03:00
2025-06-04T17:14:00+03:00
2025-06-04T17:29:00+03:00
в мире
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
владимир путин
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e140ed884ad459988d6c55b1715d8e10.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник."Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно", - сказал Путин.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020909619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7af5062bc12793f4ef07494b69864bcf.jpg
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
2025-06-04T17:14
true
PT5M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, стамбул
В мире, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Стамбул
Путин связал теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать
Путин счел все теракты накануне переговоров с Киевом попыткой их сорвать