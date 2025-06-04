https://ria.ru/20250604/putin-2020911250.html

Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов

Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов - РИА Новости, 04.06.2025

Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов

Спонсоры Киева являются пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:14:00+03:00

2025-06-04T17:14:00+03:00

2025-06-04T17:22:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спонсоры Киева являются пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин."Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А её спонсоры становятся пособниками террористов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250604/putin-2020917129.html

киев

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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях 2025-06-04T17:14 true PT5M45S

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киев, владимир путин, россия