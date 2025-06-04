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Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 04.06.2025 (обновлено: 17:22 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020911250.html
Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов
Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов - РИА Новости, 04.06.2025
Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов
Спонсоры Киева являются пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:14:00+03:00
2025-06-04T17:22:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спонсоры Киева являются пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин."Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А её спонсоры становятся пособниками террористов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250604/putin-2020917129.html
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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
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киев, владимир путин, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин назвал спонсоров Киева пособниками террористов

Путин: спонсоры Киева являются пособниками террористов, удар наносился намеренно

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спонсоры Киева являются пособниками террористов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А её спонсоры становятся пособниками террористов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинРоссия
 
 
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