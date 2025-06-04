Путин спросил Мединского о комментариях Киева по составу делегации
Путин спросил Лаврова и Мединского о комментариях Киева по составу делегации РФ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ спросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Владимира Мединского о комментариях украинской стороны по поводу состава делегации РФ на переговорах в Стамбуле.
"По-моему, как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к Лаврову и Мединскому.
Лавров ответил, что комментарии "были анонимными, их разогнали по средствам массовой информации", непосредственно к правительству никто не обращался.
Тогда Путин обратился к Мединскому.
"Владимир Ростиславович, было что-то?" - спросил президент.
"Нет, Владимир Владимирович, я всё сказал. Спасибо", - ответил Мединский.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.