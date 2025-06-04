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Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
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17:08 04.06.2025 (обновлено: 17:29 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020909155.html
Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях
Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях
Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:08:00+03:00
2025-06-04T17:29:00+03:00
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
россия
брянская область
владимир путин
александр богомаз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях."Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас", - сказал он в среду в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/putin-2020920663.html
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курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз
Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз
Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях

Путин пожелал скорого выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях.
"Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас", - сказал он в среду в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 17:27
 
Курская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествияРоссияБрянская областьВладимир ПутинАлександр Богомаз
 
 
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