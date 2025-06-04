https://ria.ru/20250604/putin-2020909155.html

Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях

Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025

Путин пожелал выздоровления пострадавшим в Брянской и Курской областях

Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:29:00+03:00

курская область

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

россия

брянская область

владимир путин

александр богомаз

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях."Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас", - сказал он в среду в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/putin-2020920663.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз