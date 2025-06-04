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У Путина насыщенная повестка дня, сообщил Песков - РИА Новости, 04.06.2025
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13:06 04.06.2025 (обновлено: 13:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020841327.html
У Путина насыщенная повестка дня, сообщил Песков
У Путина насыщенная повестка дня, сообщил Песков - РИА Новости, 04.06.2025
У Путина насыщенная повестка дня, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, он проведет совещание с членами правительства РФ, у него насыщенная повестка дня, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:06:00+03:00
2025-06-04T13:56:00+03:00
политика
россия
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, он проведет совещание с членами правительства РФ, у него насыщенная повестка дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня мы ожидаем, что в течение часа-полутора президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Сегодня основная профильная тема, которую доложит Шадаев (Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ред.), частично будет в открытом режиме, частично в закрытом. Это работа и наработки в области коммуникационных сервисов в нашей стране и обеспечения технологического суверенитета в этой области. Традиционно будут и текущие вопросы, которые будут полностью в открытом режиме", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в среду у президента ожидается "достаточно насыщенная повестка".
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россия
ново-огарево (московская область)
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политика, россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ново-Огарево (Московская область), Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина насыщенная повестка дня, сообщил Песков

Песков: Путин работает в Ново-Огарево, у него насыщенная повестка дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, он проведет совещание с членами правительства РФ, у него насыщенная повестка дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня мы ожидаем, что в течение часа-полутора президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Сегодня основная профильная тема, которую доложит Шадаев (Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ред.), частично будет в открытом режиме, частично в закрытом. Это работа и наработки в области коммуникационных сервисов в нашей стране и обеспечения технологического суверенитета в этой области. Традиционно будут и текущие вопросы, которые будут полностью в открытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в среду у президента ожидается "достаточно насыщенная повестка".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 13:24
 
ПолитикаРоссияНово-Огарево (Московская область)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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