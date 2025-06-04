Путин отметил важность темы героизма российских воинов
Путин назвал тему героизма российских воинов константой отечественной культуры
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрёл традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей", - говорится в послании.
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Президент отметил, что фестиваль по праву славится насыщенной программой, предоставляет возможность погрузиться в атмосферу русского слова, познакомиться с книжными новинками, обменяться опытом, а также услышать произведения классиков и современных авторов в исполнении лучших артистов и театральных коллективов.
"Особо отмечу, что в нынешнем году главной темой фестиваля станет 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Тема героизма наших воинов - одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России", - добавил российский лидер.
Путин пожелал участникам фестиваля плодотворной работы, ярких, позитивных впечатлений и всего наилучшего.
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