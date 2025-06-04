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Путин отметил важность темы героизма российских воинов - РИА Новости, 04.06.2025
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10:26 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020803366.html
Путин отметил важность темы героизма российских воинов
Путин отметил важность темы героизма российских воинов - РИА Новости, 04.06.2025
Путин отметил важность темы героизма российских воинов
Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что тема героизма российских... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:26:00+03:00
2025-06-04T10:26:00+03:00
россия
владимир путин
общество
книжный фестиваль "красная площадь"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрёл традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей", - говорится в послании. Президент отметил, что фестиваль по праву славится насыщенной программой, предоставляет возможность погрузиться в атмосферу русского слова, познакомиться с книжными новинками, обменяться опытом, а также услышать произведения классиков и современных авторов в исполнении лучших артистов и театральных коллективов. "Особо отмечу, что в нынешнем году главной темой фестиваля станет 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Тема героизма наших воинов - одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России", - добавил российский лидер. Путин пожелал участникам фестиваля плодотворной работы, ярких, позитивных впечатлений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250306/putin-2003474454.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003458668.html
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россия, владимир путин, общество, книжный фестиваль "красная площадь"
Россия, Владимир Путин, Общество, Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин отметил важность темы героизма российских воинов

Путин назвал тему героизма российских воинов константой отечественной культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрёл традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей", - говорится в послании.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады
6 марта, 18:31
Президент отметил, что фестиваль по праву славится насыщенной программой, предоставляет возможность погрузиться в атмосферу русского слова, познакомиться с книжными новинками, обменяться опытом, а также услышать произведения классиков и современных авторов в исполнении лучших артистов и театральных коллективов.
"Особо отмечу, что в нынешнем году главной темой фестиваля станет 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Тема героизма наших воинов - одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России", - добавил российский лидер.
Путин пожелал участникам фестиваля плодотворной работы, ярких, позитивных впечатлений и всего наилучшего.
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РоссияВладимир ПутинОбществоКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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