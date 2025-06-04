https://ria.ru/20250604/putin-2020761231.html

Путин обсудит с правительством технологический суверенитет

Путин обсудит с правительством технологический суверенитет - РИА Новости, 04.06.2025

Путин обсудит с правительством технологический суверенитет

Президент России Владимир Путин в среду, 4 июня, обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:14:00+03:00

2025-06-04T00:14:00+03:00

2025-06-04T00:14:00+03:00

экономика

технологии

россия

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михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 4 июня, обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Совещание пройдет в формате видео-конференц-связи. С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы. Задачи по обеспечению суверенитета Президент России поставил задачу к 2030 году добиться перехода 80% российских организаций ключевых отраслей на использование отечественных программных продуктов. В рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на это предусмотрено свыше 50 миллиардов рублей. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная IТ-отрасль, и в России этот сектор уверенно укрепляется. Так, с 2022 года объем продаж отечественных IТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллионов рублей. Доля индустрии в ВВП страны прибавила свыше трети, составив 2,4%. Всего этого, отмечал премьер, удалось добиться благодаря в том числе мерам государственной поддержки, которые были предусмотрены специально для отрасли по поручению президента. Только в прошлом году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения российские компании направили свыше 3 триллионов рублей – на 50% больше, чем в 2021. Переход на отечественный софт идет интенсивно, причем во всех сегментах – от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ, сообщал Мишустин. Так, сегодня 80% решений, применяемых предприятиями для управления финансами, – российские, как и каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования. Доля отечественных платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов превышает сегодня 40%, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%. Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях. Россия является первой страной, которая вступила в защиту своих интересов перед глобальными технологическими компаниями, а по ее пути пошел весь мир, заявлял ранее Шадаев. Глава Минцифры отмечал, что по темпам внедрения новых технологий и сервисов Россия является уникальным примером, потому что все инновации, которые вводят другие страны, внедряет первая. Многие страны смотрят на Россию как на маркер в использовании современных технологий с точки зрения востребованности новых сервисов, указывал министр. Национальный мессенджер Правительство РФ ранее поддержало законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский отмечал, что создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закроет "последнюю брешь" в цифровой безопасности россиян, поскольку призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров. Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и повысить безопасность, отмечали в Минцифре. Идею национального мессенджера оценили и в Кремле - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал его появление в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным. Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года. Низкоорбитальная группировка: интернет по всей стране В России в настоящее время идёт реализация проекта создания отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, на базе которой будет развёрнут сервис широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием. Благодаря этому высокоскоростной интернет появится у россиян в любой точке страны, даже там, где невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть, отмечали в правительстве. В результате абоненты на удалённых территориях получат доступ к спутниковому интернету нового поколения. Эта технология также позволит предоставлять гражданам Wi-Fi на борту российских самолётов и поездов. Крупнейшими пользователями широкополосной спутниковой связи станут пассажирские и грузовые транспортные компании, нефтедобывающая отрасль, электроэнергетика, промышленные производства, сельское хозяйство, компании, внедряющие беспилотный транспорт, телеком-операторы, государственные учреждения, оперативные и чрезвычайные службы, компании, занятые в туризме и геологоразведке. Поэтапный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки планируется осуществить до 2030 года. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В июне 2023 года были запущены первые три аппарата на низкие орбиты. В мае прошлого года компания запустила еще три спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G. Запуск 16 аппаратов низкоорбитальной спутниковой группировки планируется в декабре текущего года и еще 32 спутников - в первом полугодии 2026 года, сообщал ранее Шадаев. Основная часть группировки из 272 спутников должна быть запущена в 2027 году.

https://ria.ru/20250401/narusheniya-2008591246.html

https://ria.ru/20250603/mishustin-2020642939.html

https://ria.ru/20250523/element-2018756843.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995141030.html

https://ria.ru/20250522/iri-2018524429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, максут шадаев, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф