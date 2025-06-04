https://ria.ru/20250604/putin--2020800232.html
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады - РИА Новости, 04.06.2025
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады с присвоением почетного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:11:00+03:00
2025-06-04T10:11:00+03:00
2025-06-04T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив стойкость и мужество бойцов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее глава государства подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования "гвардейская", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 305 артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 305 гвардейской артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады крепкого здоровья и успехов", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
Путин отметил стойкость военных 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив стойкость и мужество бойцов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Ранее глава государства подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования "гвардейская", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 305 артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
"Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 305 гвардейской артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады крепкого здоровья и успехов", - добавил глава государства.