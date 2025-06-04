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ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pushilin-2020976378.html
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:57:00+03:00
2025-06-04T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее региональное управление МЧС России по ДНР сообщало, что сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он был доставлен в больницу. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее пяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html
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донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР

Пушилин: ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Вчера, 13:22
Ранее региональное управление МЧС России по ДНР сообщало, что сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он был доставлен в больницу.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее пяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с дрона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий: ВСУ попытались снять российский флаг в освобожденном Троицком - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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