https://ria.ru/20250604/pushilin-2020976378.html
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:57:00+03:00
2025-06-04T21:57:00+03:00
2025-06-04T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее региональное управление МЧС России по ДНР сообщало, что сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он был доставлен в больницу. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее пяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html
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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР
Пушилин: ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию