https://ria.ru/20250604/pushilin-2020976378.html

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:57:00+03:00

2025-06-04T21:57:00+03:00

2025-06-04T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию и ударный беспилотник, пострадал сотрудник регионального МЧС, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее региональное управление МЧС России по ДНР сообщало, что сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он был доставлен в больницу. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее пяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html

https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020772373.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, стирол