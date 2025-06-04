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Трагическая судьба первого красавца СССР Юрия Каморного

Трагическая судьба первого красавца СССР Юрия Каморного - РИА Новости, 04.06.2025

Трагическая судьба первого красавца СССР Юрия Каморного

Юрий Каморный прожил недолгую, но невероятно яркую жизнь. Зрители называли артиста одним из самых красивых актеров советского кино 1970-х. После своего дебюта в РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:15:00+03:00

2025-06-04T19:15:00+03:00

2025-06-04T19:15:00+03:00

алапаевск

свердловская область

кировск

нонна мордюкова

апатит

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Юрий Каморный прожил недолгую, но невероятно яркую жизнь. Зрители называли артиста одним из самых красивых актеров советского кино 1970-х. После своего дебюта в фильме "Зося" исполнитель главной роли проснулся знаменитым и обзавелся большой армией поклонниц. Благодаря таланту, он с легкостью мог перевоплотиться в любого персонажа и буквально проживал его жизнь на экране.Однако его творческий полет оборвала милицейская пуля, в 37 лет…Из электрика-ремонтника в артистыБудущий артист родился 8 августа 1944 года в городе Алапаевске Свердловской области. Его детство и юность прошли в городе Кировске Мурманской области. Мама преподавала в школе английский язык, воспитывала сына одна, отец был военным и рано умер.В детстве Каморный перенес менингит. После болезни ему начал сниться образ военного.Хотя Каморный с детства мечтал стать актером. Окончив школу он пошел работать на кировский комбинат "Апатит" электриком-ремонтником, одновременно занимаясь в театральной студии местного Дворца культуры.В 1962 году Каморный сумел поступить в Ленинградский театральный институт несмотря на легкое заикание. Он был удивительно музыкален, прекрасно играл на гитаре и гармошке.Любил женщин и холодное оружиеУже его первая картина советско-польский фильм "Зося" сделал из актера настоящую звезду. Фильм имел большой успех у зрителей, особенно у представительниц слабого пола.До последних дней жизни Юрий пользовался у женщин особой популярностью. Была у актера еще одна страсть, Каморный обожал холодное оружие и собрал весьма солидную коллекцию в своей коммунальной комнате.Причем Юрий мастерски владел каждым экземпляром в своем импровизированном музее.Однако его главной страстью, поглощавшую актера полностью конечно, всегда оставалось кино и театр.Сломал ногу и получил контузию на сьемкахЗа свою недолгую карьеру актер снялся в 30 фильмах успевая играть на ленинградской театральной сцене. Коллеги по каждой площадке удивлялись, насколько Юрий себя не жалеет, пытаясь войти в образ.Его рвение самостоятельно исполнять опасные роли без привлечения каскадеров часто приводило к травмам.Во время съемок эпопеи "Освобождение" Каморный сломал ногу, исполняя роль главного героя "Зоси" получил контузию из-за ошибки пиротехников.Но вместо того, чтоб поправить здоровье, актер отказывался от врачебной помощи и сбежал сниматься. За все время сьемок в кино Каморный получил несколько сотрясений и переломов.В шутку, подмечая, что долго так не проживет. И как говорят "накаркал".Выстрелил в руку, добиваясь МордюковойЕго маниакальная одержимость актерским ремеслом находила отражение и в фанатичных поступках в повседневной жизни.Каморный был женат на актрисе Ирине Петровской, которая сильно любила его и прощала романы на стороне. Родила в 1967 году от него дочь Полину.Однако позже женщина поняла, что у нее больше нет сил выносить попойки и загулы любимого. Ирина подала на развод, а потом уехала на ПМЖ в Германию.Следующей любовью актера стала легендарная Нонна Мордюкова, которая к тому время уже развелась с Тихоновым, Юрий начал активно ухаживать за актрисой.Его абсолютно не смутила даже 20-летняя разница в возрасте. Однажды Нонна попыталась пояснить Каморному, что роман между ними обречен.В сиюминутном порыве Юрий без раздумий выстрелил себе в руку на глазах у испуганной возлюбленной. После того шокирующего случая Нонна Викторовна стала избегать Каморного, а о нем заговорили как о неуравновешенном человеке. После чего актер стал пить регулярнее и больше.Убит сотрудником милицииАлкоголь и нежелание актера следить за своим здоровьем, привели к развитию у артиста мании преследования. Даже не самые близкие знакомые стали подмечать странности в поведении мужчины. Он регулярно жаловался, что за ним следят разные незнакомцы. Так же у него стали появляться вспышками ярости без малейших на то причин.На сьемках, своего последнего фильма, - "Игра без козырей". Юрий познакомился с милой гримершей и пригласил ее в Ленинград погостить.Девушка приняла предложение, что случилось позже в этот день 27 ноября 1981 года до конца непонятно. Соседи услышали женские вопли и какую-то возню и вызвали милицию."Не впускай этих людей, они тебя убьют, лучше это сделаю я!"По одной из версий прибывший наряд вломился в комнату, где на глазах милиционеров предстала страшная картина. Юрий Каморный в состоянии явного аффекта, неадекватно себя вел, размахивал кинжалом и орал на ухо насмерть перепуганной девушки: "Не впускай этих людей, они тебя убьют, лучше это сделаю я!".Молодой сотрудник выстрелил на опережение, сначала ранив заложницу, а второй пулей убив Каморного.По другой версии актёр был сильно пьян, и соседи пригласили проходившего мимо милиционера, который, увидев Каморного, приставившего к горлу девушке нож, произвёл выстрел, ранивший её в бедро. Второй выстрел убил актёра, попав в лоб.Ка бы то ни было, все версии сходятся на том, что была реальная угроза жизни девушке, оказавшейся в квартире.Так трагично закончил свою жизнь один из самых талантливых актеров советского кино.

алапаевск

свердловская область

кировск

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алапаевск, свердловская область, кировск, нонна мордюкова, апатит