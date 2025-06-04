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СК и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре - РИА Новости, 04.06.2025
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12:01 04.06.2025
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СК и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре
СК и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре - РИА Новости, 04.06.2025
СК и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре
СК и прокуратура начали проверку информации о том, что в жилом доме в Самаре произошла аварийная остановка лифта с ребенком. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:01:00+03:00
2025-06-04T12:01:00+03:00
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. СК и прокуратура начали проверку информации о том, что в жилом доме в Самаре произошла аварийная остановка лифта с ребенком. По данным СУСК России по Самарской области, в медиапространстве опубликованы данные о том, что в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Самаре произошла аварийная остановка лифтовой кабины. В этот момент внутри находился 10-летний мальчик, которому потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данным областной прокуратуры, неполадка лифта произошла 3 июня. Ребенку помогла выбраться из лифта аварийная служба, которая разблокировала кабину. При этом в местных Telegram-каналах сообщалось, что лифт с мальчиком заблокировался и упал с небольшой высоты. "По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Ленинским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи изучают техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в доме, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств ЧП. Региональная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации технического устройства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250525/lift-2018989893.html
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россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре

СК РФ и прокуратура проверят сообщения о ребенке, застрявшем в лифте в Самаре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. СК и прокуратура начали проверку информации о том, что в жилом доме в Самаре произошла аварийная остановка лифта с ребенком.
По данным СУСК России по Самарской области, в медиапространстве опубликованы данные о том, что в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Самаре произошла аварийная остановка лифтовой кабины. В этот момент внутри находился 10-летний мальчик, которому потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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По данным областной прокуратуры, неполадка лифта произошла 3 июня. Ребенку помогла выбраться из лифта аварийная служба, которая разблокировала кабину.
При этом в местных Telegram-каналах сообщалось, что лифт с мальчиком заблокировался и упал с небольшой высоты.
"По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Ленинским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Следователи изучают техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в доме, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств ЧП.
Региональная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации технического устройства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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