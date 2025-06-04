https://ria.ru/20250604/prigovor--2020890992.html

Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили

Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили - РИА Новости, 04.06.2025

Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили

Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:33:00+03:00

2025-06-04T16:33:00+03:00

2025-06-04T17:01:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области."Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя региона. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в 2022 году мужчина перевел деньги на украинский банковский счет в пользу ВСУ, мотивом стало желание противодействовать проведению спецоперации.В качестве дополнительного наказания суд определил ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250530/fsb-2019907827.html

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вооруженные силы украины, ростов, общество, ростовская область, россия, ростовский областной суд