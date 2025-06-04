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Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 04.06.2025 (обновлено: 17:01 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/prigovor--2020890992.html
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили - РИА Новости, 04.06.2025
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:33:00+03:00
2025-06-04T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ростов
общество
ростовская область
россия
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области."Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя региона. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в 2022 году мужчина перевел деньги на украинский банковский счет в пользу ВСУ, мотивом стало желание противодействовать проведению спецоперации.В качестве дополнительного наказания суд определил ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019907827.html
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вооруженные силы украины, ростов, общество, ростовская область, россия, ростовский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростов, Общество, Ростовская область, Россия, Ростовский областной суд
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили

Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили на 12 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя региона. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ФСБ задержала шесть человек за поджоги на транспортных объектах
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Суд установил, что в 2022 году мужчина перевел деньги на украинский банковский счет в пользу ВСУ, мотивом стало желание противодействовать проведению спецоперации.
В качестве дополнительного наказания суд определил ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРостовОбществоРостовская областьРоссияРостовский областной суд
 
 
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