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Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили - РИА Новости, 04.06.2025
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:33:00+03:00
2025-06-04T16:33:00+03:00
2025-06-04T17:01:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, финансировавшего ВСУ, по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области."Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя региона. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в 2022 году мужчина перевел деньги на украинский банковский счет в пользу ВСУ, мотивом стало желание противодействовать проведению спецоперации.В качестве дополнительного наказания суд определил ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
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Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили на 12 лет